В Башкирии совхоз закупит короба для шмелей на 0,6 миллиона рублей

В Башкирии совхоз «Алексеевский» объявил тендер на поставку коробов для шмелей. Сельхозпредприятие готово потратить на это до 593,3 тысячи рублей.

Заявки принимаются с 19 по 28 июня, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, совхоз приобретает четыре вида ящиков из гофрированного картона. Победитель конкурса должен поставить по 2 тысячи коробов каждого вида. Также речь идет о прокладках двух типов, по 2 тысячи каждого типа.

Такие короба используются в сельском хозяйстве для разведения шмелей. Шмели же нужны фермерам для опыления растений. Считается, что эти насекомые эффективнее пчел.

Совхоз «Алексеевский» является одним из крупнейших тепличных хозяйств в Башкирии. Он был создан в 1990 году на базе тепличного комбината совхоза «Уфимский». Специализируется на круглогодичном производстве овощей.