Уфимец, назвавшийся Макгрегором, пожаловался в полицию на избиение Нурмагомедовым

В Уфе неизвестный позвонил в полицию, и, представившись ирландским бойцом Конором Макгрегором, пожаловался на избиение российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Как сообщает «РИА Новости», заявление было зарегистрировано, но не будет рассматриваться, потому что драка между командами Макгрегора и Хабиба произошла в Лас-Вегасе, а не в Уфе.

МВД Башкирии не стало комментировать ситуацию.

Напомним, что Нурмагомедов в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 победил ирландца в четвертом туре. После чего произошла массовая драка с участием бойцов, их команд и болельщиков.