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Тарасова и Морозов уступили в произвольной программе канадцам, но победили на Finlandia Trophy

18:42, 06.10.2018
Тарасова и Морозов уступили в произвольной программе канадцам, но победили на Finlandia Trophy
Фото: vk.com/tarasova.morozov

На проходящем турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy пара с татарстанской фигуристкой Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым заняла первое место.

Российская пара лидировала после короткой программы, но в произвольной заняла лишь вторую строчку, уступив канадцам Мур-Тауэрс – Маринаро чуть менее 2 баллов. Однако, это не помешало Тарасовой и Морозову завоевать золотые медали турнира.

Бронзу на турнире завоевала еще одна российская пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Напомним, ранее Тарасова и Морозов сменили главного тренера, а также поменяли свою короткую программу на новый сезон.

Спорт
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