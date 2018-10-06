Тарасова и Морозов уступили в произвольной программе канадцам, но победили на Finlandia Trophy
На проходящем турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy пара с татарстанской фигуристкой Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым заняла первое место.
Российская пара лидировала после короткой программы, но в произвольной заняла лишь вторую строчку, уступив канадцам Мур-Тауэрс – Маринаро чуть менее 2 баллов. Однако, это не помешало Тарасовой и Морозову завоевать золотые медали турнира.
Бронзу на турнире завоевала еще одна российская пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
Напомним, ранее Тарасова и Морозов сменили главного тренера, а также поменяли свою короткую программу на новый сезон.Спорт
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