Фигуристы Тарасова и Морозов поменяли короткую программу

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов поменяли короткую программу на предстоящий сезон. Об этом после контрольных прокатов сообщил тренер пары Максим Траньков.

— Наша с ребятами цель на этот год — достичь максимума. Я хочу, чтобы у них был золотой сезон, и сейчас для этого подходящее время. Сезон послеолимпийский, одни пары закончили, другие распались или взяли паузу в карьере, но некоторые и стали сильнее. Пришло время закрепиться в роли лидеров. Ребятам еще многому предстоит научиться, и это касается не столько технической стороны, сколько умения преодолевать себя.

— Кто выбрал музыку для программ?

— Открою секрет: после контрольных прокатов мы поменяли короткую программу. А музыку для произвольной я выбрал сам, — рассказал Траньков.

Ожидается, что стартовым турниром Тарасовой и Морозова станет Finlandia Trophy, который пройдет с 4 по 7 октября в Эспоо.

Напомним, пара, в которой выступают татарстанская фигуристка Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в мае сменила своего тренера.