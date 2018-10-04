Уфимский Дворец спорта примет всероссийский турнир ветеранов
С 5 по 7 октября в уфимском Дворце спорта пройдет Всероссийский турнир на призы ХК «Салават Юлаев» среди ветеранов, сообщает пресс-служба уфимского клуба КХЛ.
За победу на предстоящем турнире наряду с ветеранами ХК «Салават Юлаев» будут бороться три команды: «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск) и «Молот» (Пермь).
На лед выйдут Николай Бардин, Павел Воробьев, Игорь Григоренко, Алексей Кайгородов, Руслан Нуртдинов, Андрей Яханов и многие другие ветераны хоккея.
Расписание турнира:
5 октября
14.00 «Салават Юлаев» — «Молот»
16.00 «Металлург» -«Ак Барс»
6 октября
13.00 «Молот» — «Металлург»
15.00 «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
7 октября
11.00 «Ак Барс» — «Молот»
13.00 «Салават Юлаев» — «Металлург»
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