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Уфимский Дворец спорта примет всероссийский турнир ветеранов

17:00, 04.10.2018
Уфимский Дворец спорта примет всероссийский турнир ветеранов
Фото: hcsalavat.ru

С 5 по 7 октября в уфимском Дворце спорта пройдет Всероссийский турнир на призы ХК «Салават Юлаев» среди ветеранов, сообщает пресс-служба уфимского клуба КХЛ.

За победу на предстоящем турнире наряду с ветеранами ХК «Салават Юлаев» будут бороться три команды: «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск) и «Молот» (Пермь).

На лед выйдут Николай Бардин, Павел Воробьев, Игорь Григоренко, Алексей Кайгородов, Руслан Нуртдинов, Андрей Яханов и многие другие ветераны хоккея.

Расписание турнира:

5 октября
14.00 «Салават Юлаев» — «Молот»
16.00 «Металлург» -«Ак Барс»

6 октября
13.00 «Молот» — «Металлург»
15.00 «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

7 октября
11.00 «Ак Барс» — «Молот»
13.00 «Салават Юлаев» — «Металлург»

СпортХоккей Башкортостан
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