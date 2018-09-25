АСВ потратит на конкурсное производство в «ИнтехБанке» более 50 миллионов рублей

Управляющий ПАО «ИнтехБанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) планирует потратить на конкурсное производство 50,3 млн рублей.



Как следует из сообщения АСВ, в четвертом квартале 2018 года на административно-хозяйственные расходы заложено 44,2 млн рублей, в том числе 23,7 млн рублей — на судебные издержки и расходы по арбитражным делам, а также нотариальные расходы. На бухгалтерское сопровождение предполагается выделить 7,5 млн. Расходы на содержание собственных и арендованных зданий составят 4,7 млн рублей.

При этом агентство планирует потратить 6 млн рублей на зарплату и компенсации работникам, в том числе 1,3 млн рублей — начисления на зарплату.