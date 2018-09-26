В Казани на Ершова произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа и Skoda

ДТП с участием КАМАЗа и Skoda произошло на улице Ершова в Казани. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», ставший очевидцем происшествия.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным очевидцев, водитель КАМАЗа не убедился в безопасности маневра и начал разворачиваться через двойную сплошную. В результате он разрезал своим бампером легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик.