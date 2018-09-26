Новости происшествий

18:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани на Ершова произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа и Skoda

16:42, 26.09.2018 1
В Казани на Ершова произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа и Skoda
Фото: vk.com/inn116

ДТП с участием КАМАЗа и Skoda произошло на улице Ершова в Казани. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», ставший очевидцем происшествия.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным очевидцев, водитель КАМАЗа не убедился в безопасности маневра и начал разворачиваться через двойную сплошную. В результате он разрезал своим бампером легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик.

Напомним, что сегодня утром под Уфой, разогнавшийся самосвал опрокинулся на бок и снес девочку, стоявшую возле остановки. В Сеть попала видеозапись происшествия.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты