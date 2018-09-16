Apple побила собственный рекорд по стоимости ремонта iPhone

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Компания Apple побила собственный рекорд по стоимости ремонта смартфонов.

Изначально самым дорогим был ремонт iPhone X — замена дисплея стоила $279, а полный ремонт обходился в $549. Новым рекордсменом стал iPhone XS Max. Ремонт дисплея встанет в $329, а полностью починить смартфон будет стоить $599, сообщает Phone Arena,

Напомним, что 12 сентября Apple показала три новых iPhone в рамках ежегодной презентации компании в Калифорнии — iPhone XS, XS Max и XR.