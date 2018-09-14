Главный адвокат Башкирии проиграл иск к порталу ProUfu.ru
Президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов пока не добился опровержения статьи от портала ProUfu.ru. Кировский райсуд Уфы отказал в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации.
При этом на рассмотрении суда остается аналогичный иск, в котором Юмадилов требует взыскать с портала 1 рубль, пишет «Коммерсант».
Причиной судебных разбирательств послужила статья ProUfu.ru о заседании комиссии по депутатской этике Госсобрания — Курултая РБ. В июле издание сообщило со ссылкой на депутата Ильгама Галина, что на заседании главного адвоката Башкирии называли «мошенником». При этом отмечалось, что комиссия не стала рассматривать жалобу на Юмадилова.ТехнологииМедиа Башкортостан
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