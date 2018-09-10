Семенов о переходе в «Салават»: «Искренне рад возвращению в клуб с чемпионской историей»

Защитник Алексей Семенов, присоединившийся к уфимскому клубу «Салават Юлаев», прокомментировал свой переход в новую команду.



«Эмоции от перехода в команду только положительные, я искренне рад возвращению в клуб с чемпионской историей. Нахожусь в хорошей форме, которую поддерживал на льду и в зале», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, что два защитника башкирской команды — Григорий Панин и Захар Арзамасцев — получили повреждения различной тяжести, и пока неизвестно, когда вернутся в строй. Поэтому руководство уфимцев решило подписать однолетнее соглашение с защитником.