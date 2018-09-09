В Казани задержали организатора митинга против повышения пенсионного возраста Камиля Гатауллина

В Казани незадолго до начала митинга против пенсионной реформы задержали организатора акции активиста Камиля Гатауллина, когда он выходил из подъезда.



Митинг, несмотря на это, состоялся. Он проходит в парке Тинчурина. Власти Казани разрешения на проведение акции не дали, однако, как считает штаб Алексея Навального, «в парке Тинчурина согласование не требуется вообще».

Очевидцы сообщают, что на место прибыли полицейские. Они просят людей разойтись.

Напомним, по всей России массово задерживают участников акций против пенсионной реформы.