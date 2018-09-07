Экс-уфимец Максим Гончаров получил большой штраф

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров дисквалифицирован на три матча.



Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» — «Адмирал» (3:1). «Красно-белые» забросили третью шайбу в тот момент, когда защитник «Адмирала» Юрий Козловский получил травму в результате силового приема Гончарова и не мог продолжать встречу. После матча игрока отвезли в больницу, у него подозрение на перелом ключицы или лопатки, сообщает Sport24.ru.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Спартака» Максима Гончарова наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и наложить денежный штраф», — сказано в заявлении на официальном сайте КХЛ.