«Вертолеты России» представляют на «Гидроавиасалоне-2018» новейшую гражданскую технику

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») представляет новейшие гражданские вертолеты в рамках международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», которая проходит с 6 по 9 сентября в Геленджике.

В частности, на выставке демонстрируется модернизированный Ансат в VIP-конфигурации. На вертолет установлена система активного гашения вибраций, а также улучшенные энергопоглощающие пассажирские кресла.

На статической стоянке холдинга гости и участники выставки могут ознакомиться со средне-тяжелым вертолетом Ми-38 и легким вертолетом VRT500, впервые представленным широкой публике в мае этого года.

Кроме того, на выставке холдинг представляет активно эксплуатируемые санитарной авиацией вертолеты Ансат и Ми-8АМТ с медицинскими модулями. С 2017 года холдинг передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 46 санитарных вертолетов, которые используются в регионах РФ для экстренной доставки жителей удаленных районов в медицинские учреждения.

«В этом году мы делаем акцент на наших медицинских вертолетах, поскольку холдинг участвует в реализации федеральной программы по развитию санитарной авиации в России, и этот проект для нас — один из ключевых. Запланирован ряд подписаний с заказчиками, в том числе по теме санитарной авиатехники», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

На стенде «Вертолетов России» в рамках «Гидроавиасалона-2018» также представлены вертолеты Ансат, Ми-171А2 и Ка-32А11ВС в поисково-спасательном варианте.

Партнерский материа