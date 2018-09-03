«Ростелеком» запустил облачную услугу «Видеосервер»

«Ростелеком» запустил новую услугу для корпоративных и государственных клиентов «Видеосервер», не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи. В отличие от других решений, представленных на рынке, «Видеосервер» от «Ростелекома» позволяет клиентам получить услугу, которая включает как организацию, так и обслуживание программно-аппаратного комплекса для проведения видеоконференций.

Услуга «Видеосервер» создана на базе программного сервера VideoMost компании SPIRIT и сочетает надежность и гибкость центров обработки данных «Ростелеком» с многолетней экспертизой SPIRIT в области программных продуктов для бизнес-коммуникаций. «Видеосервер» позволяет клиентам оперативно подключить сервис видеоконференций, не приобретая специальное оборудование.

«Используя облачный сервис «Видеосервер», клиенты «Ростелекома» могут объединить ранее купленное оборудование для студий видеоконференцсвязи, стационарные телефоны, рабочие компьютеры и смартфоны сотрудников в единую защищенную коммуникационную систему. «Видеосервер» может быть доступен, как из сети интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента. При этом организацию услуги и ее техническое сопровождение обеспечивает «Ростелеком», позволяя клиентам сэкономить на приобретении оборудования и программного обеспечения, а также на услугах ИТ специалистов», – комментирует запуск услуги Данила Бурметьев, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов ПАО «Ростелеком».

Для организации услуги «Видеосервер» «Ростелеком» выделяет клиенту виртуальные серверные мощности с необходимым объемом ресурсов. Специалисты «Ростелекома» устанавливают на виртуальную машину программное обеспечение VideoMost и настаивают оборудование. После этого клиент получает возможность интеграции видеосервера со своей ИТ-инфраструктурой и управления ресурсами сервера.

«Российский программный сервер VideoMost включен в Единый реестр отечественных программ Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Использование отечественного программного решения делает услугу «Видеосервер» привлекательной для госзаказчиков и крупных частных компаний, действующих в соответствии с концепцией импортозамещения и импортодополнения. При этом VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, что позволяет использовать VideoMost совместно с ранее закупленным предприятиями ВКС оборудованием, а также вместе с другими российскими и иностранными программными продуктами», – говорит Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT.

Запуск новой услуги стал продолжением стратегического партнерства «Ростелекома» с компанией SPIRIT – уже в течение шести лет «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам облачную услугу «Web-видеоконференции» на основе программного сервера VideoMost под собственным брендом. Услугой пользуются клиенты из всех сегментов рынка: от госучреждений и крупных холдингов до небольших компаний. На сегодняшний день «Ростелеком» является провайдером одного из крупнейших облачных ВКС сервисов в России и обслуживает более 2000 государственных и корпоративных клиентов в различных регионах страны.

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