Путин назвал убийство Захарченко подлым

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

По словам Путина, убийство главы ДНР является подлым.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями Юго-Востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание», — подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Один человек погиб, и минимум трое пострадали. В связи гибелью Захарченко Генпрокуратурой ДНР уже возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».