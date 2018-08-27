В Татарстане закрыли трассу М-7 из-за ДТП с тремя грузовиками

Фото: МЧС РТ

На 820-м км трассы М-7 в Высокогорском районе РТ из-за ДТП с участием грузовиков закрыли движение в сторону Москвы.

«ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание и соблюдать требования временных дорожных знаков», — сообщили в Росавтодоре.

Напомним, что сегодня в Высокогорском районе РТ почти в шесть часов вчера столкнулись и впоследствии загорелись три грузовика. В результате погиб один человек.