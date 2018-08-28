Минниханов поздравил выпускников Университета Иннополис с завершением обучения

Президента Татарстана Рустама Минниханова сегодня утром посетил Университет Иннополис и поздравил выпускников с завершением обучения.

Вместе с президентом РТ в мероприятии участвовали председатель наблюдательного совета Университета Иннополис Николай Никифоров, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

Также на церемонии прошло посвящение новых студентов, передает корреспондент «Реального времени».

Всего в этом году Университет Иннополис выпустил 149 выпускников (49 бакалавров и 100 магистров) и принял 254 студента.

Ранее сообщалось, что в Университете Иннополиспоявится Национальный центр робототехники и мехатроники.