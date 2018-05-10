В Университете Иннополиса появится Национальный центр робототехники и мехатроники

На базе университета «Иннополис» появится Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) в области робототехники и мехатроники. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе университета.

В центре будут вестись разработки для медицины, промышленности, сельского хозяйства и для дома, в том числе роботов, воздушного и наземного беспилотного транспорта.

Новая структура объединит более 20 вузов и 16 компаний, включая МФТИ, ИТМО, ВШЭ, ДВФУ, ИППИ и ИМАШ РАН, «Газпром», «Аэрофлот», IMT Atlantique (Франция), Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай), партнеров из Дании, Швеции, Германии и Норвегии.

В течение двух лет будут открыты четыре лаборатории: промышленной робототехники, автономных транспортных средств, мехатроники управления и прототипирования, а также специальной робототехники.

Кроме того, в вузе будут созданы образовательные программы по мехатронике и робототехнике для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Ранее сообщалось, что в университете «Иннополис» начнут готовить блокчейн-специалистов.

