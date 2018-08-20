Опечатанный гипермаркет «Виват» в Перми выставлен на продажу за 414 млн рублей

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Гипермаркет «Виват» в Перми выставлен на продажу за 414 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

Недвижимость продается в рамках реализации имущества компании-банкрота ООО «Виват-трейд» путем электронного аукциона. Сформирован один лот, состоящий из залогового имущества. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства.

В стоимость входит 4-этажный торговый центр, гипермаркет общей площадью 12 233 кв. метров, а также земельный участок 2 654,34 кв.метров. У объекта есть своя ЦТП и большая парковка.

Напомним, ранее суд приостановил деятельность торгового центра «Гипермаркет Виват» в Перми. Причиной временного закрытия стала проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании, в результате которой было выявлено 64 нарушения.