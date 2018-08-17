Основин подписал новый контракт с «Салаватом» на следующий день после расторжения старого

Уфимский «Салават Юлаев» и форвард Вячеслав Основин заключили новый двухлетний контракт, сообщает официальный сайт КХЛ. Предыдущий контракт был разорван накануне, 16 августа.



Вячеслав Основин стал частью сделки по обмену с ЦСКА. Взамен «армейцы» получили права на Антона Слепышева. На уровне КХЛ Основин выступал в «Тракторе», ЦСКА и «Сибири» — провел 251 матч, набрал 73 очка.

В прошедшем сезоне в составе новосибирцев нападающий сыграл 53 матча и набрал 23 (11+12) очка при показателе полезности +4.

Напомним, что уфимская команда в эти дни принимает участие в Кубке губернатора Челябинской области — 2018. В стартовом матче уфимцы одержали победу над омским «Авангардом».