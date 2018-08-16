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Сборная России после ЧМ поднялась с 70-го на 49-е место в рейтинге ФИФА

11:46, 16.08.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на официальном сайте организации новую версию рейтинга сборных.

Сборная России после домашнего чемпионата мира поднялась на 21 позицию, с 70-го на 49-е место. Такая прибавка оказалась наивысшей среди всех команд рейтинга.

Такому скачку способствовало успешное выступление команды Станислава Черчесова на прошедшем мировом мундиале, где остановилась в шаге от полуфинала, проиграв сборной Хорватии.

Первую строчку рейтинга занимает победитель чемпионата мира сборная Франции. Вторую и третью позицию заняли Бельгия и Бразилия. Серебряные призеры ЧМ хорваты поднялись на 16 мест, оказавшись четвертыми.

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