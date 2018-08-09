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Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» пытался покончить с собой

08:59, 09.08.2018

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», пытался покончить с собой в СИЗО. Об этом сообщила супруга пожарного Татьяна Бурсина.

Во вторник обвиняемому должны были провести психиатрическую экспертизу. «Потом мне сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», — цитирует Бурсину «Коммерсант».

Супруга пожарного считает, что поводом для суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании.

Происшествия
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