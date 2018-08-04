Налог на имущество физлиц будет исчисляться по-новому

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц, что сократит возросшие в последние годы выплаты граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Нововведения исключают перерасчет сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц, уплаченных гражданами ранее, в сторону повышения.

Отмечается, что в данный момент при исчислении налога действует повышающий коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости.

Величина такого коэффициента в течение первых 5 лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20 процентов (с 0,2 до 1).