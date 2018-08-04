Путин подписал закон о страховании средств малого бизнеса в банках

Президент России Владимир Путин подписал закон о страховании средств на счетах малых и микропредприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Вкладчик будет иметь право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации только при условии, если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

Отмечается, что размер страхового возмещения не будет отличаться от выплат для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Министерство финансов предложило включить Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в список организаций, которым можно получать справки по операциям и счетам юридических лиц.