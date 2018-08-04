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Путин подписал закон о страховании средств малого бизнеса в банках

01:04, 04.08.2018
Путин подписал закон о страховании средств малого бизнеса в банках
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о страховании средств на счетах малых и микропредприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вкладчик будет иметь право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации только при условии, если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

Отмечается, что размер страхового возмещения не будет отличаться от выплат для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Министерство финансов предложило включить Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в список организаций, которым можно получать справки по операциям и счетам юридических лиц.

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