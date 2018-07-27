Николай Цулыгин: «Здорово играли в обороне и удачно действовали в нападении»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:0) в первом контрольном матче в межсезонье.

«Матч получился напряженным и на высоких скоростях. Понравилась самоотдача игроков. Результат в первую очередь получился за счет того, что ребята полностью отдавались игре: здорово играли в обороне и удачно действовали в нападении. По статистике, заблокировали 15 бросков, это как раз и говорит о самоотдаче и желании победить», — цитирует тренера официальный сайт уфимского клуба.



Уфимцы находятся на учебно-тренировочном сборе в финском Виерумяки.

