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«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 4:0

20:30, 26.07.2018
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 4:0
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Товарищеский матч закончился со счетом 4:0.

Дубль оформил Вячеслав Основин, еще по одной шайбе забросили Петр Хохряков и Артем Федоров.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 14 августа с магнитогорским «Металлургом».

Ранее хоккеисты «Салавата Юлаева» запустили новый челлендж, в котором предложили участвовать и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

СпортХоккей Башкортостан
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