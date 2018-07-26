«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 4:0
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Товарищеский матч закончился со счетом 4:0.
Дубль оформил Вячеслав Основин, еще по одной шайбе забросили Петр Хохряков и Артем Федоров.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 14 августа с магнитогорским «Металлургом».
Ранее хоккеисты «Салавата Юлаева» запустили новый челлендж, в котором предложили участвовать и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым