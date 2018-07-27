В Татарстане изъяты фальшивые банкноты 5 тысяч рублей

Сотрудники МВД Татарстана изъяли из денежного оборота шесть поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей. Как сообщил «Реальному времени», факт реализации фальшивок выявили оперативники УЭБиПК.

В июне 2018 года в Казани в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр на территории Республики Татарстан. При проведении обыска по месту его проживания изъяты системный блок, карты памяти, мобильные телефоны, блокнот с записями. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 8 лет.

За первые шесть месяцев 2018 года Банк России выявил 67,8 млн фальшивых рублей.





