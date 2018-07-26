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Хоккеисты «Салавата Юлаева» запустили новый челлендж, в котором предложили участвовать и Минниханову

17:06, 26.07.2018
Хоккеисты «Салавата Юлаева» запустили новый челлендж, в котором предложили участвовать и Минниханову
Фото: скриншот видеозаписи

Хоккеист уфимского клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин запустил новый флешмоб. Первым его поддержал коллега по команде Антон Бурдасов.

Панин опубликовал в Instagram ролик, в котором он забрасывает шайбу в ведро, стоящее в коридоре. Он бросил вызов Бурдасову, а также Александру Бурмистрову из «Ак барса» и Максиму Мамину из американского «Флорида Пантерз».

Бурмистров передал эстафету президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В след за уфимскими спортсменами такие же видео выложили Егор Яковлев из «Металлурга» и Николай Голдобин из канадского «Ванкувер Кэнакс».

Популярным стал ролик на котором шайбу забрасывает одна из участниц группы поддержки ХК «Автомобилист».

Публикация от @icedriversavto 25 Июл 2018 в 12:11 PDT
СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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