Хоккеисты «Салавата Юлаева» запустили новый челлендж, в котором предложили участвовать и Минниханову
Хоккеист уфимского клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин запустил новый флешмоб. Первым его поддержал коллега по команде Антон Бурдасов.
Публикация от Григорий Панин (@panin_57) 23 Июл 2018 в 12:22 PDT
Панин опубликовал в Instagram ролик, в котором он забрасывает шайбу в ведро, стоящее в коридоре. Он бросил вызов Бурдасову, а также Александру Бурмистрову из «Ак барса» и Максиму Мамину из американского «Флорида Пантерз».
Бурмистров передал эстафету президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Принял эстафету от @panin_57 #vedroChallenge в жилете 16кг, после 10км Передаю @rusminnikhanov @orlov_09 @yak44 p.s. Танец от @kuras_h
Публикация от alexburmi (@alexburmi91) 25 Июл 2018 в 6:49 PDT
В след за уфимскими спортсменами такие же видео выложили Егор Яковлев из «Металлурга» и Николай Голдобин из канадского «Ванкувер Кэнакс».
Популярным стал ролик на котором шайбу забрасывает одна из участниц группы поддержки ХК «Автомобилист».
СпортХоккей БашкортостанТатарстанПубликация от @icedriversavto 25 Июл 2018 в 12:11 PDT
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