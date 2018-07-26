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В Перми горит завод химсырья «Нефтехимик»

10:58, 26.07.2018
В Перми горит завод химсырья «Нефтехимик»
Фото: pixabay.com

В Кировском районе Перми горит завод «Нефтихимк». Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

На данный момент к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и работники электрических сетей. Как пишут очевидцы, загорелись бочки с горючим. Сотрудники самостоятельно покинули территорию предприятия.

Рядом с горящим объектом расположен Пермский пороховой завод. Добавим, что «Нефтехимик» является производителем нефтехимического сырья для химической и лакокрасочной промышленности.

Напомним, на ликвидацию пожаров и паводков в России в 2017-м потратили более 2 млрд рублей.

Происшествия
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