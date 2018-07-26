В Перми горит завод химсырья «Нефтехимик»
В Кировском районе Перми горит завод «Нефтихимк». Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
На данный момент к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и работники электрических сетей. Как пишут очевидцы, загорелись бочки с горючим. Сотрудники самостоятельно покинули территорию предприятия.
Рядом с горящим объектом расположен Пермский пороховой завод. Добавим, что «Нефтехимик» является производителем нефтехимического сырья для химической и лакокрасочной промышленности.
Напомним, на ликвидацию пожаров и паводков в России в 2017-м потратили более 2 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым