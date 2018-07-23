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В России разработали требования к антитеррористической защищенности жилых домов

23:26, 23.07.2018
В России разработали требования к антитеррористической защищенности жилых домов
Фото: realnoevremya.ru

Министерство строительство РФ разработало требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, требования включают вопросы инженерно-технической укрепленности, категорирования домов с учетом степени потенциальной опасности, разработки паспорта безопасности, а также вопросы контроля за их выполнение

Ранее в Минстрое разъяснили правила привлечения средств дольщиков после 1 июля 2019 года

Недвижимость
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