В Минстрое разъяснили правила привлечения средств дольщиков после 1 июля 2019 года

Возможность привлекать деньги граждан к строительству жилой недвижимости сохранится у застройщиков после 1 июля 2019 года в рамках специальных счетов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.



«Деньги граждан, купивших жилье, будут поступать на спецсчет, который станет залогом при открытии кредитной линии застройщику. Воспользоваться этими средствами застройщик сможет лишь после того, как передаст ключи от квартир покупателям», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такой механизм «будет иметь более цивилизованный вид» и вводится для предотвращения ситуаций, когда недобросовестный застройщик обманывает покупателя.

«На 1 января 2018 года в Российской Федерации было 836 проблемных объектов или 1 101 дом. На 1 апреля — 842, или 1 261 дом. Рост происходит несмотря на то, что часть домов достаивается: с начала года введено 82 объекта, по 15 из них приняты компенсационные меры», — отметил Владимир Якушев.

Ранее сообщалось, что в России с 2020 года могут ввести запрет на продажу недостроенного жилья.