Совет муфтиев России выступил против продажи пива на стадионах

Совет муфтиев России (СМР) выступил против возможной отмены запрета на употребление пива на стадионах. Об этом заявил заместитель председателя СМР Рушан Аббясов.

«Конечно же, мы выступаем только за здоровый образ жизни, против пропаганды пива и каких-либо других алкогольных напитков. Мы всегда пытаемся приучать молодежь к культуре поведения в развлекательных местах и где бы то ни было… Мы знаем, что спорт, наоборот, нас призывает к тому, чтобы человек вел правильный образ жизни, он помогает нам следить за своим организмом и не вредить ему», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах.