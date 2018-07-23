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Жительница Татарстана выиграла титул «World Beauty Queen — 2018»

17:22, 23.07.2018

Жительница Татарстана Алиса Маненок стала победителем международного конкурса красоты «World Beauty Queen — 2018» в Сеуле.

Конкуренцию на титул Маненок составили 22 девушки со всего мира. Россиянка вместе с другими претендентками прошла традиционные три этапа: дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, а также конкурс вопросов, передает пресс-служба КФУ.

Отмечается, что Маненок обошла соперниц во многом благодаря национальному костюму «Царевна-Лебедь» от казанского дизайнера Ляйсан Гариповой.

Напомним, Маненок является КМС по волейболу. Ранее американский интернет-портал Yahoo! Lifestyle признал Маненок самой красивой волейболисткой в мире.

ОбществоКультура Татарстан
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