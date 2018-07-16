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Стартовали переговоры Трампа и Путина

14:15, 16.07.2018
Стартовали переговоры Трампа и Путина
Фото: скриншот

В Хельсинки стартовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Встреча проходит в Готическом зале президентского дворца в Хельсинки.

После открытой для СМИ части беседа Путина и Трампа продолжится за закрытыми дверями. Согласно протоколу она продлится полтора часа, однако четкого ограничения по времени нет, передает ТАСС.

«У нас продолжаются постоянные контакты — мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много», — сказал президент РФ.

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