Стартовали переговоры Трампа и Путина

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В Хельсинки стартовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Встреча проходит в Готическом зале президентского дворца в Хельсинки.



После открытой для СМИ части беседа Путина и Трампа продолжится за закрытыми дверями. Согласно протоколу она продлится полтора часа, однако четкого ограничения по времени нет, передает ТАСС.

«У нас продолжаются постоянные контакты — мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много», — сказал президент РФ.

