В Госдуме поддержали предложение увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение ОНФ увеличить переходный период для повышения пенсионного возраста.

«В целом идея правильная, переходный период слишком жесткий, на наш взгляд», — приводит его слова RNS.

Ранее пресс-служба ОНФ сообщила, что в организации готовят поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, согласно котором будет увеличен переходный период для повышения пенсионного возраста в полтора раза.