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В Госдуме поддержали предложение увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста

15:10, 13.07.2018
В Госдуме поддержали предложение увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста
Фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение ОНФ увеличить переходный период для повышения пенсионного возраста.

«В целом идея правильная, переходный период слишком жесткий, на наш взгляд», — приводит его слова RNS.

Ранее пресс-служба ОНФ сообщила, что в организации готовят поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, согласно котором будет увеличен переходный период для повышения пенсионного возраста в полтора раза.

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