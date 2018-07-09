Станислав Шевченко: «Это великолепная победа нашей команды»

Мужская сборная России великолепно провела Лигу наций и заслуженно добилась победы в турнире, заявил ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Это великолепная победа нашей команды, — сказал Шевченко. — Это первый сезон созданной Международной федерацией волейбола Лиги наций, и мы стали ее первыми победителями. В матчах турнира использовались различные схемы, попробовали молодых игроков. Но сейчас надо поздравить наш тренерский штаб и игроков, которые все перетерпели и сумели победить».

В составе команды Сергея Шляпникова, уверенно выигравшей «Финал шести» Лиги наций — 2018, выступили два игрока уфимского «Урала» — Игорь Филиппов и Дмитрий Ковалев, а также два представителя «Зенита-Казань» — Артем Вольвич и Максим Михайлов.







