Мужская сборная России по волейболу стала первым победителем Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций, победив в решающем матче «Финала шести» команду Франции.

Матч прошел в Лилле и завершился победой россиян со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23). Самыми результативными игроками в составе победителей стали Максим Михайлов (19 очков), Дмитрий Мусэрский (12) и Егор Клюка (10). У французов больше всего очков набрал Эрвин Нгапет (16), передает «Р-Спорт».

На пути к финалу россияне обыграли Бразилию, США и сборную Польши.



Ранее бронзовыми призерами стали волейболисты сборной США, победившие бразильцев.

Напомним, что Лига наций появилась в этом году по решению Международной федерации волейбола (FIVB). Она пришла на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при.