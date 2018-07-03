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В Ульяновске возбудили уголовное дело из-за отказа в выдаче разрешения на эксплуатацию клабища

22:16, 03.07.2018
В Ульяновске возбудили уголовное дело из-за отказа в выдаче разрешения на эксплуатацию клабища
Фото: pxhere.com

Прокуратура Ульяновска провела проверку из-за отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию вспомогательного объекта «Общественное православное кладбище. Здание похоронного назначения».

Выяснилось, что несмотря на судебное решение в пользу предпринимателя, разрешение все еще не выдано, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки, прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Напомним, прокуратура Башкортостана добилась выдачи необходимых лекарств на 90 тыс. рублей 4-летней девочке-инвалиду, страдающей легочной артериальной гипертензией.

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