В Ульяновске возбудили уголовное дело из-за отказа в выдаче разрешения на эксплуатацию клабища

Прокуратура Ульяновска провела проверку из-за отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию вспомогательного объекта «Общественное православное кладбище. Здание похоронного назначения».

Выяснилось, что несмотря на судебное решение в пользу предпринимателя, разрешение все еще не выдано, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки, прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Напомним, прокуратура Башкортостана добилась выдачи необходимых лекарств на 90 тыс. рублей 4-летней девочке-инвалиду, страдающей легочной артериальной гипертензией.