Ребенку-инвалиду выдали положенные лекарства после вмешательства прокуратуры Башкортостана
Белебеевская межрайонная прокуратура Башкортостана добилась выдачи необходимых лекарств на 90 тыс. рублей 4-летней девочке-инвалиду, страдающей легочной артериальной гипертензией.
По закону ей должны были бесплатно выдать дорогостоящие лекарства, которые назначили специалисты Республиканского кардиологического центра. Однако из-за того, что данных препаратов не оказалось в аптеке, врачи местной больницы незаконно отказались выписывать пациентке рецепты на бесплатное предоставление, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в Башкирии из-за проблем с обеспечением лекарствами уволили директора ГКУ Техобеспечения Минздрава РБ Рината Аглиева.ПроисшествияОбществоМедицина Башкортостан
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