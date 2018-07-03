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Ребенку-инвалиду выдали положенные лекарства после вмешательства прокуратуры Башкортостана

21:27, 03.07.2018
Ребенку-инвалиду выдали положенные лекарства после вмешательства прокуратуры Башкортостана
Фото: pixabay.com

Белебеевская межрайонная прокуратура Башкортостана добилась выдачи необходимых лекарств на 90 тыс. рублей 4-летней девочке-инвалиду, страдающей легочной артериальной гипертензией.

По закону ей должны были бесплатно выдать дорогостоящие лекарства, которые назначили специалисты Республиканского кардиологического центра. Однако из-за того, что данных препаратов не оказалось в аптеке, врачи местной больницы незаконно отказались выписывать пациентке рецепты на бесплатное предоставление, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Башкирии из-за проблем с обеспечением лекарствами уволили директора ГКУ Техобеспечения Минздрава РБ Рината Аглиева.

ПроисшествияОбществоМедицина Башкортостан
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