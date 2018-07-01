Волков пообещал выход «Мордовии» в премьер-лигу

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что новый стадион, построенный в Саранске к ЧМ-2018, должен поспособствовать игре республиканского клуба. Он пообещал, что в скором времени ФК «Мордовия» выйдет в РФПЛ.

«Теперь стоит вопрос о том, как эффективно использовать арену после чемпионата мира, чтобы она была максимально востребована нашими болельщиками. Успешное выступление «Мордовии» будет в связи с этим одной из ключевых задач», — рассказал Волков в интервью «Известиям».

Также он отметил, что Саранск выполнил все планы по подготовке к ЧМ-2018.

Напомним, что посетивший столицу Мордовии блогер Илья Варламов раскритиковал благоустройство города. Он заявил, что на фоне Саранска остальные города выглядят положительно, хотя во многих из них также было немало упущений.