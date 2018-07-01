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Волков пообещал выход «Мордовии» в премьер-лигу

11:49, 01.07.2018 1

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что новый стадион, построенный в Саранске к ЧМ-2018, должен поспособствовать игре республиканского клуба. Он пообещал, что в скором времени ФК «Мордовия» выйдет в РФПЛ.

«Теперь стоит вопрос о том, как эффективно использовать арену после чемпионата мира, чтобы она была максимально востребована нашими болельщиками. Успешное выступление «Мордовии» будет в связи с этим одной из ключевых задач», — рассказал Волков в интервью «Известиям».

Также он отметил, что Саранск выполнил все планы по подготовке к ЧМ-2018.

Напомним, что посетивший столицу Мордовии блогер Илья Варламов раскритиковал благоустройство города. Он заявил, что на фоне Саранска остальные города выглядят положительно, хотя во многих из них также было немало упущений.

СпортФутболОбществоИнфраструктура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 июля
    Поспешил глава республики по поводу РФПЛ сначала нуно закрепиться в ФНЛ, а потом уже думать о премьер лиге, да и состав у нашей команды далеко не лучший.
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