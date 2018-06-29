Суд списал 130 млн рублей штрафа со счетов Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы постановил частично снять арест с имущества осужденного за взяточничество экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.



Защита бывшего министра требовала освободить от ареста имущество осужденного, включая многочисленную недвижимость, золотые монеты, автомобиль, земельный участок в Смоленской области, счета, открытые в ВТБ и Сбербанке, передает «Коммерсант».

Адвокат Лариса Каштанова уточнила, что штраф не оплачен, поскольку счета ее подзащитного арестованы. Прокурор Павел Филипчук просил, чтобы Федеральной службе судебных приставов (ФССП) дали возможность обратиться в один из банков, где были арестованы счета Алексея Улюкаева, с исполнительным листом о взыскании суммы штрафа.

По его мнению, как только по просьбе ФССП деньги спишут, то, согласно приговору, автоматически будет снят арест с остального имущества осужденного.

Ранее сообщалось, что суд вернул генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки.