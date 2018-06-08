Генерал ФСБ попросил вернуть 2 миллиона долларов, собранные для взятки Улюкаеву — СМИ

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, один из организаторов «дела Улюкаева», попросил вернуть ему деньги, выделенные на оперативный эксперимент с министром экономического развития Алексея Улюкаева.



Феоктистов одолжил у знакомого $2 млн наличными, с которыми Улюкаева задержали у офиса «Роснефти» в 2016 году, передает ВВС со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Отмечается, что на заседании 29 июня суд решит «вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств». Заседание проведет судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова, выносившая приговор Улюкаеву.

Все остальные вещдоки — в том числе сумку, в которой глава «Роснефти» Игорь Сечин передавал Улюкаеву деньги, а также корзинку, где лежали колбаски «От Иваныча» и четыре бутылки вина, суд еще тогда постановил уничтожить.

Мосгорсуд 12 апреля признал приговор экс-министру экономического развития РФ законным и обоснованным. Суд оставил назначенные экс-министру 8 лет колонии строгого режима и штраф в 130,4 млн рублей.

