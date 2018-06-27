Йоахим Лёв: «Мы не заслужили выхода из группы и второго чемпионства»

Главный тренер сборной Германии после поражения от команды Южной Кореи и вылета с чемпионата мира в России дал оценку выступлению своей команды на турнире.

— Вы можете дать разумное объяснение, почему ничего не сработало и вы вылетели с чемпионата мира?

— Тяжело сказать на этом этапе. Мы чувствуем огромное разочарование. Во-первых, нам необходимо поздравить команды, которые вышли из группы. Мы не заслужили второго чемпионства. Не заслужили, чтобы стать чемпионами и даже чтобы выйти в 1/8 финала. Но мы не смогли выйти не потому, что не хотели победить, а потому, что наши соперники не отставали. Наша команда упускала возможности. Нам не хватало класса игры, к которой мы привыкли, и, конечно, нам не хватило динамики игры. Мы заслужили вылета, — сказал Лёв на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Германии с тремя очками заняла последнее место в группе F и вылетела с турнира. Это первый вылет немецкой команды на стадии группового этапа со времен объединения Германии.