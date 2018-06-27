Верховный суд РТ смягчил приговор виновнице ДТП с двумя жертвами

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Сегодня президиум Верховного суда Татарстана смягчил наказание Ольге Юшко, осужденной за аварию с двумя погибшими в Лениногорском районе. Срок ее пребывания в колонии-поселения сокращен на 2 месяца — до 4 лет и 10 месяцев, уточнила пресс-секретарь суда Наталья Лосева «Реальному времени».

Кроме того, из приговора Юшко президиум ВС РТ исключил ссылку на мнение потерпевших о необходимости самой строгой меры.

Таким образом, кассационное представление зампрокурора РТ Юлии Наумовой по делу Юшко было удовлетворено в полном объеме.

Напомним, страшная авария произошла 6 сентября 2015 года в 20 часов 14 минут на пересечении трассы Лениногорск—Азнакаево со второстепенной дорогой. Судом установлено, что Ольга Юшко за рулем «Субару Импреза XV» при выезде со второстепенной дороги проигнорировала знак о сбросе скорости до 50 км/ч и о том, что дальнейшее движение без остановки запрещено, а далее не уступила путь «Ладе-21144», двигавшейся по главной магистрали. В отечественной легковушке погибли водитель и пассажирка. Сама Юшко получила переломы голеностопных суставов и в апреле 2016 года приговорена к 5 годам колонии-поселения.