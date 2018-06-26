Упавший в Казани кран принадлежит «Таттехкрану»

Упавший в казанском жилом комплексе «XXI век» строительный кран принадлежит компании «Таттехкран» и находится в аренде у «Волдай».

Как сообщили «Реальному времени» в компании, кран упал на частично заселенный дом из-за сильного ветра и прошел по касательной. Пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что в результате падения пострадал фасад. Насколько серьезны повреждения пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорая.

