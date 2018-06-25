Камиль Глик: недовольны российским ЧМ

Центральный защитник сборной Польши после поражения от колумбийцев поделился своими мыслями о мундиале в России для своей команды.



— Вам нравится Россия и чемпионат?

— Не знаю. Если говорить об уровне футбола, мы действовали плохо, поэтому недовольны. У нас остался последний матч, в котором мы себя можем проявить.

— Какой момент в матче был ключевым?

— Это не первый пропущенный мяч, как могло показаться. Колумбия была лучше во всех компонентах. Не было определенного момента, который мы проспали. Мы просто играли плохо — и баста.

Накануне сборная Польши уступила команде Колумбии (0:3) и лишилась шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира.