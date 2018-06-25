Камиль Глик: недовольны российским ЧМ
Центральный защитник сборной Польши после поражения от колумбийцев поделился своими мыслями о мундиале в России для своей команды.
— Вам нравится Россия и чемпионат?
— Не знаю. Если говорить об уровне футбола, мы действовали плохо, поэтому недовольны. У нас остался последний матч, в котором мы себя можем проявить.
— Какой момент в матче был ключевым?
— Это не первый пропущенный мяч, как могло показаться. Колумбия была лучше во всех компонентах. Не было определенного момента, который мы проспали. Мы просто играли плохо — и баста.
Накануне сборная Польши уступила команде Колумбии (0:3) и лишилась шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира.СпортФутбол
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