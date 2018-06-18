Власти поддержат НПЗ под угрозой закрытия из-за налогового маневра

Правительство поддержит группу небольших НПЗ, которые могут закрыться из-за завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.



Речь идет об НПЗ мощностью от 600 тыс. т, которые не успели завершить модернизацию и пока не поставляют бензин Евро-5 на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что эти НПЗ смогут получать возвратный акциз еще в течение трех лет на более мягких условиях, чем другие, при поставке на внутренний рынок не только бензина и нафты, но и дизеля и т. д.

Общая мощность заводов, которые получили отсрочку, составляет примерно 15 млн т, то есть около половины всех мощностей, которые должны были закрыться из-за маневра. Льгота позволит им вернуть около 45 млрд рублей.

Напомним, налоговый маневр предусматривает введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ. Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак согласовал с нефтяными компаниями сроки завершения налогового маневра. Экспортную пошлину снизят до нуля в течение 6 лет.