ЧМ-2018: 21 июня — ожидается три жестких поединка

21 июня на ЧМ-2018 будет сыграно три поединка в группах «С» и «D»:

Самара, группа «С», 15.00 мск, Дания — Австралия, трансляция — «Матч ТВ»,

Екатеринбург, группа «С», 18.00 мск, Франция — Перу, трансляция — «Матч ТВ»,

Нижний Новгород, группа «D», 21.00 мск, Аргентина — Хорватия, трансляция — Первый канал.

Накануне все три поединка закончились с одинаковым счетом 1:0. Так, Уругвай выиграл у команды Саудовской Аравии, обеспечив себе и россиянам выход в плей-офф. 25 июня в очном поединке решится, кто займет первое, а кто второе место в группе «А».

В группе «В» Испания и Португалия, обыграв Иран и Марокко, делят 1—2-е место с 4 очками. Иран имеет 3 балла, Марокко потеряло шансы на выход из группы.

