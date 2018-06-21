Тренер испанцев Фернандо Йерро: Мы верим в принципы честной игры, но и знаем о маленьких хитростях соперника

Наставник сборной Испании на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос иранских СМИ пояснил, почему его команда решила не придерживаться принципов fair-play и не выводила мяч из игры, когда иранские игроки травмировались.

— Иногда в ходе игры иранцы падали из-за того что были травмированы но испанцы не выводили его из игры. Даже когда в один момент те вывели мяч, мы его тут же вернули. Почему? Вы не верите в принцип фейр-плей или не верите иранским игрокам?

— Мы верим в справедливую и честную игру в футбол. Мы ни в ком не сомневаемся. Каждый использует свои тонкости, чтобы выиграть. Мы считаем, что справедливая и честная игра важна в футболе. Но каждый играет по-своему. Мы должны признать, что Карлош проделал огромную работу и он огромный профессионал. Я считаю, что он проделал потрясающую работу.

Напомним, матч между сборными Испании и Ирана завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. Единственным голом отметился Диего Коста на 54 минуте встречи.