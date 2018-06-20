Андрей Свечников: «Мои три любимых города мира — Майами, Нью-Йорк и Казань»
Один из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2018 и воспитанник академии «Ак Барса» Андрей Свечников рассказал официальному сайту НХЛ о своих предпочтениях в преддверии церемонии и отметил, что наряду с американскими Нью-Йорком и Майами любит Казань, в которой провел более трех лет.
— Какое место в вашей жизни занимают социальные сети?
— Я есть в «Инстаграме», но слишком много там не сижу. Потому что все время уделяю хоккею, который для меня на первом месте.
— Любимые компьютерные игры?
— Fortnite и Counter-strike.
— Последний сериал, произведший впечатление?
— «Мажор».
— Три любимых города мира?
— Майами, Нью-Йорк и Казань.
— Самое хорошее качество в себе?
— Доброта.
— Самое плохое качество в себе?
— Таких нет. Я слишком хорош.
— Вы суеверный человек?
— Да. Есть хоккейные приметы, но рассказывать о них не буду, — сказал Свечников.
Напомним, что драфт НХЛ 2018 пройдет c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас. Андрей Свечников входит в топ-3 фаворитов предстоящей церемонии.СпортХоккей
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